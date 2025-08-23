Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт ООН и отчет, опубликованный на официальной странице Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ситуация в Газе фактически достигла критической точки.

Согласно документам указанных структур, более 500 000 жителей Газы — почти четверть всего населения палестинского анклава — оказались в условиях острого голода. Исходя из слов руководителя Управления ООН по гуманитарным вопросам Тома Флетчера, голод в Газе является вызовом для всего мира, и катастрофа должна оставаться в центре внимания международного сообщества.

Кроме того, в ООН настаивают на немедленном прекращении боевых действий в Газе, освобождении заложников и обеспечении полного доступа к гуманитарной помощи, поскольку по прогнозу специалистов IPC, к концу сентября число голодающих может увеличиться до 641 000 человек.

Также, генсек ООН Антониу Гутерриш считает происходящее в Газе «рукотворной катастрофой и моральным приговором всему человечеству», а верховный комиссар по правам человека Фолькер Турк отметил — массовая гибель палестинцев от голода может подпадать под определение военного преступления.

Однако, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отверг выводы ООН, заявив, что информация о голоде «является ложью», так как его страна, с начала войны, направила в Газу около 2 млн тонн «гуманитарки», и это эквивалентно более, чем тонне на одного жителя анклава.

Ранее мы писали о том, что РФ столкнулась с топливным кризисом из-за украинских атак на НПЗ.