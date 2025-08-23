Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), ожесточенные бои продолжаются вдоль всей линии фронта — «вторая армия мира» проводит широкомасштабные наступательные действия в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Как стало известно, на Сумском направлении «освободители» добились локальных успехов: в соответствии с геолокационными кадрами от 22 августа, российско-оккупационные войска продвинулись в восточной и южной частях Юнаковки (северо-восток от Сум).

Однако, кадры от 21 августа демонстрируют — захватчики обстреливали украинские подразделения в пределах и к северу от Варачино (северо-восток от Сум). Это свидетельствует о том, что оккупанты, судя по всему, больше не контролируют данный населенный пункт, а ВСУ, вероятно, недавно освободили Варачино.

Фото — understandingwar.org

Также, на территории Запорожской области, накануне, 22 августа, зафиксировано передвижение армии Путина к северной части Темировки (северо-восток от Гуляйполя).

Фото — understandingwar.org

