Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Corriere della Sera, глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил — идея присутствия иностранных войск в Украине относится к сфере международной дипломатии и потенциальных переговоров с Москвой, но внутри Североатлантического Альянса этот вопрос официально не рассматривался.

Исходя из слов Драгоне, инициатива отдельных стран (речь идет, судя по всему, о Великобритании и Франции), которые выдвигали подобные предложения на двустороннем уровне, находится лишь на начальном этапе, и обсуждать такие действия — «как минимум преждевременно», так как четких договоренностей и общих позиций по этой теме нет, а решение вопроса, — в «зародышевом уровне».

Адмирал уточнил — любые решения о размещении союзных войск должны опираться на политические гарантии безопасности и предусматривать ясные механизмы контроля. В частности, необходимо определить: кто уполномочен фиксировать нарушения соглашений между РФ и Украиной, каким образом будут разрабатываться правила применения силы, какие территории подлежат защите и с каким вооружением могут действовать военные-миротворцы.

Кроме того, председатель военного комитета НАТО акцентировал — Североатлантический Альянс в первую очередь сосредоточен на обеспечении безопасности государств-членов и защите их граждан, а не Украины.

