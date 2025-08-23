Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NBC News, первый заместитель министра иностранных дел (МИД) Украины Сергей Кислица уточнил — президент Владимир Зеленский открыт к обсуждению территориальных аспектов на переговорах с кремлевским тираном Владимиром Путиным.

Исходя из слов Кислицы, любое решение будет основываться как на действующем украинском законодательстве, так и на общественном мнении, которое категорически против уступок украинской земли ради мира. Кроме того, Зеленский четко дал понять, что готов к диалогу с Путиным по вопросам территории, но начальной точкой обсуждения должна быть текущая линия разграничения (линия боевого соприкосновения).

В частности, гарант отмечал — позиция Украины была ясно озвучена в ходе визита в Вашингтон (недавняя встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме), где акцент делался на том, что территориальные уступки не могут быть принудительными и должны обсуждаться исключительно в контексте безопасного и законного урегулирования войны.

Таким образом, готовность Зеленского говорить о границах не означает согласия на «обмен территориями», и, похоже, в потенциальных переговорах акцент будет сделан на закреплении принципов международного права, восстановлении контроля Украины над оккупированными районами и обсуждении условий безопасного прекращения огня. Также, дипломатические источники отмечают — подобные заявления направлены на демонстрацию готовности Украины к конструктивному диалогу на фоне продолжающейся военной агрессии со стороны РФ.

Помимо всего вышеописанного, международные партнеры Украины подчеркивают необходимость соблюдения территориальной целостности страны и предупреждают о рисках давления со стороны Москвы, и, по мнению аналитиков, формулировка Зеленского позволяет сохранить дипломатический маневр и одновременно отразить внутреннюю позицию общества: ни одна часть украинской земли не должна быть отдана без согласия народа и соответствующей легитимной процедуры.

