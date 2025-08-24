Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», по мнению эксперта рынка недвижимости и экс-президента «Ассоциации специалистов по недвижимости» Юрия Питы, уже в сентябре может наблюдаться подорожание аренды в ряде крупных городов.

Исходя из слов Питы, в первую очередь вышеописанная тенденция коснется столицы, где летом цены оставались относительно стабильными. Именно Киев, по прогнозам, может продемонстрировать заметный рост ставок в начале осени.

Однако, эксперт подчеркнул — ситуация в регионах отличается. В городах, где ранее уже фиксировалось существенное увеличение стоимости аренды, — например, в Ровно и Виннице, — повторного скачка ожидать не стоит. Здесь рынок в ближайшее время будет более спокойным, а спрос — умеренным: в среднем в доступном сегменте аренды одно- и двухкомнатных квартир (в пределах 15 000 гривен) возможен рост цен до 10 процентов.

Лидером летнего сезона по уровню аренды небольших квартир стал Ужгород, где медианные цены обогнали даже Киев и Львов. В этих регионах стоимость жилья уже достигла высоких показателей, поэтому вероятность нового подорожания осенью невелика.

На стоимость аренды могут повлиять и внешние факторы: переговорные процессы между Украиной и Россией при участии США способны скорректировать динамику рынка. В случае, если часть переселенцев начнет возвращаться в дома на прифронтовых территориях, спрос на аренду в центральных и западных регионах снизится. Это, в свою очередь, может повлечь за собой замедление роста цен или даже их снижение.

Эксперт полагает: рынок аренды сейчас находится в состоянии ожидания. Итоговая динамика цен в ближайшие месяцы будет зависеть не только от сезонного спроса, но и от общей социально-экономической ситуации в стране.

Ранее мы писали о том, будет ли колебаться курс иностранных валют в последнюю неделю августа.