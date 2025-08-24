Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу правительства Норвегии, Осло выделяет около 685 млн долларов на укрепление украинской противовоздушной обороны. Эти средства, вместе с вкладом Берлина, будут направлены на финансирование закупки двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Помимо этого, Норвегия участвует в приобретении радаров немецкой компании Hensoldt, а также систем ПВО, разработанных норвежской корпорацией Kongsberg.

Решение стало результатом переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Стороны пришли к соглашению о совместной передаче Украине двух комплексов Patriot, которые уже находятся на территории Германии и будут доставлены как можно скорее.

США отдельно подтвердили, что предоставят вышеописанным странам новые батареи Patriot взамен тех, которые направят в Украину. Норвегия, в свою очередь, обязалась профинансировать восстановление и доукомплектацию этих систем.

Кроме того, Германия взяла на себя расходы по контракту на поставку Украине радиолокационных комплексов TRML-4D от Hensoldt и зенитных систем Typhon-2 производства Kongsberg.

Впрочем, в некоторых странах Европы настаивают на том, чтобы Вашингтон предоставил письменные гарантии ускоренной замены батарей Patriot, которые будут переданы Украине в рамках данного соглашения.

Ранее мы писали о том, почему США запрещают Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ.