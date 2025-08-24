Как информирует «НБН» со ссылкой на соцопрос, проведенный группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, продемонстрировал, каким языком чаще всего пользуются украинцы в быту.

Согласно результатам социологического исследования, подавляющее большинство граждан — 62 процента — заявили, что в семье общаются исключительно на украинском языке. Еще 27 процентов признались, что используют сразу два языка — украинский и русский, в зависимости от ситуации и привычек. При этом лишь 10 процентов респондентов отметили, что продолжают разговаривать дома исключительно на русском.

Интересным оказался и вопрос о времени языкового выбора. Оказалось, что 93 процента опрошенных уже давно пользуются тем языком, который назвали в анкетировании, то есть для них это естественная языковая практика. Лишь 7 процентов признались, что недавно, после вторжения РФ, сознательно перешли на другой язык.

Среди тех, кто указал украинский язык как основной, 8 процентов сделали этот шаг намеренно, перейдя на государственный язык уже в зрелом возрасте или в последние годы. В свою очередь, среди тех, кто отметил русский, только 3 процентов признались, что выбрали его осознанно и сравнительно недавно.

Таким образом, соцопрос свидетельствует о постепенном укреплении позиций украинского языка в быту, а также наличие значительной доли двуязычных семей. Эти данные отражают как естественный процесс адаптации общества к новым реалиям, так и сознательные шаги части украинцев, которые делают выбор в пользу родного языка в знак культурной и гражданской идентичности.

Фото — iri.org

Фото — iri.org

Фото — iri.org

Ранее мы писали о том, сколько украинцев согласны на завершение войны против РФ «любой ценой».