Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Wall Street Journal (WSJ), на этой неделе в США было согласовано предоставление Украине 3 350 ракет SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile), поставка которых оценивается в 850 млн долларов и должна быть реализована в течение ближайших 1,5 месяца.

Исходя из данных источников издания, большая часть финансирования поступает от европейских партнеров. Однако, принятие окончательного решение о передаче указанных вооружений в Белом доме задержали до проведения встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, несколько американских чиновников уточнили, что использование ERAM с дальностью полета от 240 до 450 км может потребовать отдельного согласования с Пентагоном (Минобороны США).

Отмечается, что помимо зенитных ракет, Украина может получить и другие системы, которые европейские государства закупают в США. Среди них — комплексы ПВО и реактивные системы залпового огня GMLRS с радиусом действия до 145 километров.

Следует уточнить, что SM-6 ERAM — универсальная управляемая ракета из семейства Standard Missile (дальность поражения целей — до 450 километров), интегрированная в систему обороны Aegis. Ее ключевая особенность — многофункциональность: боеприпас способен уничтожать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические цели на конечной траектории, а также надводные корабли. За это SM-6 называют «оружием три-в-одном».

