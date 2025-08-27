Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины, в РФ уже фиксируются случаи банкротств ведущих предприятий, которые ранее считались символами «космической мощи».

Одна из старейших корпораций — ракетно-космическая «Энергия» — оказалась на грани ликвидации. Ее руководитель Игорь Мальцев открыто признал наличие критической ситуации: накопленные долги исчисляются миллионами, сотрудники теряют мотивацию, а перспектива закрытия предприятия становится все более реальной.

Не выдержал давления и частный сектор: амбициозный холдинг SR Space, который обещал вывести Российскую Федерацию в лидеры по производству легких ракет-носителей и созданию спутниковых группировок, официально объявил о банкротстве.

В ЦПД подчеркивают — из-за санкций РФ лишилась доступа к ключевым западным технологиям, а международные космические запуски почти остановились. В таких условиях Москва не способна конкурировать с США и Китаем.

Эксперты акцентировали — космос перестал быть приоритетом для Кремля: все основные ресурсы поглощает война. В частности, миф о России как «великой космической державе» разрушается — отрасль деградирует, теряет кадры, технологии и будущее.

