Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Die Welt, по словам высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, 19 пакет санкций находится в активной стадии разработки, а действующие меры уже ощутимо бьют по экономике РФ.

По мнению Каллас, санкции ЕС доказали свою эффективность, и экономика страны-агрессора с трудом справляется с последствиями ограничений. Недавние меры против так называемого «теневого флота» снизили доходы от перевозки нефти через Балтийское и Черное моря на 30 процентов всего за неделю, то есть Москва лишилась миллиардов евро, которые больше не могут быть направлены на финансирование военной машины.

По словам дипломата, новые меры могут затронуть ключевые сферы российской экономики — энергетику и финансы. Каллас отметила, что обсуждаются разные сценарии, однако их реализация зависит от консенсуса всех 27 стран Евросоюза.

Отметим, что предыдущие пакеты санкций были направлены на ограничение доступа РФ к технологиям, рынкам капитала и оборудованию для добычи энергоресурсов. Кроме того, ЕС последовательно блокирует обходные пути поставок и усиливает контроль над нефтяным эмбарго.

Кроме того, Каллас добавила — включение в новый пакет санкций дополнительных мер против энергетического сектора может еще сильнее сократить экспортные доходы РФ, а ограничения для финансовых институтов, — усложнить расчетные операции и международные транзакции.

Можно сделать вывод — Евросоюз продолжает стратегию экономического давления на Москву, стараясь лишить ее ресурсов для продолжения войны против Украины.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему РФ не согласится с западными гарантиями безопасности для Украины.