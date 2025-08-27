Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу отечественного Министерства финансов, в июле средняя зарплата чиновников достигла 62 600 гривен, что на 27 процентов больше, чем в январе (49 300 гривен), при этом, в мае данный показатель составлял 58 800 гривен.

Наибольшие доходы получают сотрудники НКРЭКУ — в среднем 102 840 гривен, второе место занимает НАПК с зарплатой в 95 760 гривен, а тройку лидеров замыкает Антимонопольный комитет Украины — 92 730 гривен.

С другой стороны, низшие оклады фиксируются у специалистов таких органов: Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования — 41 600 гривен, Госслужба по делам детей — 39 430 гривен, Госинспекция энергетического надзора — 37 310 гривен, Национальная служба посредничества и примирения — 35 180 гривен, Государственное агентство «ПлейСити» — 32 140 гривен.

Минфин подчеркивает, что рост зарплат отражает стремление государства удерживать квалифицированные кадры и стимулировать эффективную работу органов власти в условиях непростых экономических и социальных вызовов.

