Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Украины, отечественный ВПК располагает необходимыми мощностями для выполнения вышеописанной задачи, но нуждается в дополнительных инвестициях.

Как стало известно, заместители министра обороны Украины Сергей Боев и Анна Гвоздяр провели переговоры с делегацией Минобороны Чехии во главе с заместителем министра Даниэлем Блажковцем. Главной темой встречи стали поставки боеприпасов в рамках «чешской инициативы» и укрепление сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Директор агентства по военному сотрудничеству при Минобороны Чехии Алеш Витечка представил украинской стороне графики будущих поставок боеприпасов. Боев подчеркнул, что потребность Украины в боеприпасах остается высокой, и отметил важность ускорения процедур закупки и доставки.

Особое внимание стороны уделили развитию украинского ВПК, и, по словам Гвоздяр, отечественные предприятия могут производить миллионы беспилотников в 2026 году, если будет обеспечено достаточное финансирование, в том числе, и для приобретения необходимых ресурсов/комплектующих.

В Минобороны Украины также выразила заинтересованность в совместных проектах с чешскими производителями. Рассматриваются возможности локализации части производства в Украине и внедрения новых технологий, которые позволят повысить эффективность и разнообразие отечественных БПЛА.

Можно сделать вывод, что развитие дроновой отрасли является одним из приоритетов обороны: беспилотники не только усиливают разведку и ударные возможности, но и позволяют снизить риски для защитников. Массовое производство станет важным шагом к укреплению обороноспособности нашей страны и уменьшению зависимости от внешних поставщиков.

