Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Судебно-юридической газеты», законопроект № 13452, зарегистрированный группой депутатов во главе с Сергеем Ионушасом, Максимом Павлюком и Владленом Неклюдовым, предусматривает, что за неповиновение военнослужащему будет грозить только лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Рассмотреть документ планирует профильный комитет Рады сегодня, 27 августа.

Сейчас статья 69 УК запрещает смягчение наказания за ряд преступлений в условиях военного положения, например, за дезертирство или самовольное оставление части. Однако статья 402 УК («неповиновение») не включена в этот перечень, что дает возможность судам назначать условное наказание или ограничиваться более мягкими мерами.

Авторы законопроекта подчеркивают, что подобный пробел в законодательстве не соответствует реалиям военного времени. По их мнению, отказ выполнять приказ в боевой обстановке несет не меньшую угрозу, чем другие военные преступления, поэтому должен караться исключительно реальным сроком.

Кроме того, проект предусматривает ужесточение административной ответственности. Депутаты предлагают исключить возможность освобождения военнослужащих от наказания по «малозначительности» за такие нарушения, как неосторожное повреждение военного имущества, распитие алкоголя на службе или несоблюдение правил несения дежурства.

Таким образом, новая инициатива направлена на то, чтобы дисциплинарная ответственность в армии стала максимально строгой и исключала любые послабления.

