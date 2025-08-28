Как информирует «НБН» со ссылкой на материал портала Traveller, военно-аналитический проект DeepState сообщил — армия Путина за последние сутки достигла «успехов» на Новопавловском и Покровском направлениях.

Как стало известно, «вторая армия мира» смогла продвинуться в районе села Зверево на Покровском направлении (Донетчина), а также возле сел Темировка (Запорожская область) и Малиевка (расположено на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей).

Также, в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» уточнили — на Новопавловском направлении захватчики активизировали атаки в районах сел Воскресенка, Александроград, Январское, Малиевка, Грушевское и Камышеваха: на этих фронтовых участках продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, путинские войска пытались штурмовать позиции ВСУ у населенных пунктов Удачное, Дачное, Новопавловка и Молодецкое, стремясь продвинуться к административной границе Днепропетровской области, но защитники не прекращают сдерживать атаки противника, не позволяя оккупантам закрепиться на новых позициях.

