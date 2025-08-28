Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», вражеские дроны-обманки, которые ранее использовались преимущественно для отвлечения украинской ПВО, начали оснащаться взрывчатыми зарядами.

Исходя из слов Игната, вышеописанные беспилотники несут значительно меньшую боеголовку, чем привычные «Шахеды», — в такие устройства встраивается не более нескольких килограммов взрывчатки. В частности, помимо реактивных и обычных «Шахедов», в моделях типа «Гербер» неоднократно обнаруживались и камеры, и взрывная составляющая.

Кроме того, по данным Воздушных сил, «вторая армия мира» применяет имитаторы для перегрузки систем ПВО, часто запуская их в большем количестве, чем ударные дроны. Такая тактика позволяет «освободителям» затруднить работу украинской обороны и снизить эффективность перехватов.

Впрочем, основной ударной силой врага по-прежнему остаются «Шахеды», оснащенные осколочно-фугасной боевой частью весом около 30–50 килограммов. Именно они наносят наибольшие разрушения во время массированных атак, подобных сегодняшней.

