Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером Госпогранслужбы (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», после вступления в силу изменений в законодательство, позволяющих мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за пределы Украины, массового ажиотажа на пунктах пропуска не зафиксировано.

В частности, Демченко категорически опроверг слухи, которые накануне распространялись в Сети о якобы больших очередях и массовых отказах в пропуске. Спикер ГПСУ подчеркнул — пограничники действуют исключительно после официального вступления вышеописанных изменений в силу и четко соблюдают новые правила, и:

…Если смотреть на ситуацию в целом, по большинству пунктов пропуска мы не видим ажиотажа среди мужчин этой возрастной категории [18-22 лет].

Демченко допустил, что часть граждан в дальнейшем воспользуется подобным правом на выезд, но акцентировал — никаких массовых скоплений мужчин 18–22 лет на границе утром 28 августа зафиксировано не было.

Ранее мы писали о том, что в Раде объясняли, почему в Украине необходимо продавать SIM-карты по паспортам.