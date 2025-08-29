Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Силы обороны нашей страны недавно продвинулись в сторону поселка Новоэкономическое, что к северо-востоку от Мирнограда.

На вышеописанный прогресс контрнаступления ВСУ указывают кадры, на которых оккупанты обстреливают здание, занятое защитниками в южной части населенного пункта. В то же время российские «военкоры», близкие к Кремлю, утверждают, что юг Новоэкономического все еще остается «серой зоной».

Также, в ISW располагают доказательствами, свидетельствующими о незначительном продвижении «второй армии мира» к югу от Покровска и на север от Лысовки.

При этом, российские пропагандисты заявляют — путинские войска якобы заняли Новое Шахово в районе прорыва у Доброполья, а также закрепились в восточной части Рубежного, в Золотом Колодезе и его окрестностях, на юго-востоке от Грузского и в западной части Шахового.

Впрочем, указанные сообщения «рупоров Кремля», как и заявления о захвате Заповедного, Веселого и Красного Лимана северо-восточнее Покровска, аналитики ISW подтвердить не смогли.

Фото — understandingwar.org

