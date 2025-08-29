Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС», сегодня, 29 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила — предлагаемые Западом гарантии безопасности ведут к деградации стратегической стабильности как в Европе, так и во всем мире, но деталей чиновница не привела, ограничившись обвинениями в адрес партнеров Украины.

Захарова подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности Украине, с точки зрения Москвы, должно быть не условием переговоров, а итогом мирного урегулирования. При этом дипломат вновь повторила давно озвученные требования Кремля: «демилитаризация», «денацификация», а также закрепление за Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Президента Украины Владимира Зеленского, Захарова традиционно назвала «главарем хунты».

Риторика МИД совпала с заявлениями пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который в тот же день сообщил, что российский диктатор Владимир Путин теоретически не исключает личной встречи с Зеленским, но лишь при условии «тщательной подготовки».

Напомним, что формулировки о «демилитаризации и денацификации» впервые прозвучали от Путина 24 февраля 2022 года при объявлении о вторжении в Украину. С тех пор Москва так и не уточнила, что именно подразумевается под этими понятиями: в разные периоды речь шла о сокращении украинской армии, ограничении поставок западного вооружения или придании русскому языку особого статуса.

