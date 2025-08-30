Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», юрист профильной компании «Муренко, Куревой и Партнеры» Александра Капитула заявил — в законодательстве Украины не существует нормы, которая прямо обязывала бы всех призывников, военнообязанных или резервистов устанавливать указанное госприложение.

Исходя из слов Капитулы, «Резерв+» создан как электронный кабинет, призванный облегчить взаимодействие граждан с государственными органами, том числе, — сотрудниками ТЦК/СП. Через это программное обеспечение можно самостоятельно обновлять военно-учетные данные, проверять наличие информации в реестре «Оберіг», подавать заявления об исправлении ошибок, оформлять отсрочку или даже подбирать варианты прохождения службы по контракту.

Юрист подчеркнул — именно удобство является главным аргументом в пользу использования сервиса. Для представителей ТЦК/СП это также упрощает работу: запросы обрабатываются быстрее, снижается нагрузка на сотрудников и сокращаются очереди.

Тем не менее, наличие приложения остается правом, а не обязанностью. Если гражданин не желает его устанавливать, то может пользоваться традиционными способами взаимодействия с органами военного учета (ТЦК/СП). Важно понимать, что ни Конституция, ни профильные законы Украины не содержат положений о наказании за отказ от использования «Резерв+».

Таким образом, военнообязанные вправе самостоятельно решать, нужен ли им этот сервис. Впрочем, правительство рекомендует «Резерв+» как инструмент цифровизации и ускорения процессов, но юридической обязанности иметь приложения на смартфоне нет.

