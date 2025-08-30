Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула — возврат замороженных российских активов невозможен без выполнения Москвой обязательств по репарациям в пользу Украины.

Исходя из слов Каллас, прекращение огня в Украине или даже подписание мирного соглашения с Киевом не станут полноценным основанием для снятия ограничений с Москвы, если Кремль не компенсирует ущерб, нанесенный войной.

На данный момент в Евросоюзе заморожено около 120 млрд евро активов, связанных с Россией. Украина и ряд стран-членов ЕС настаивают на их полной конфискации и направлении средств на восстановление пострадавших территорий, однако внутри ЕС отсутствует консенсус. Германия, Франция и Бельгия, где сосредоточена большая часть активов, возражают против немедленной конфискации, указывая на отсутствие четкой юридической базы для такого шага.

Вместо этого европейские дипломаты продвигают вариант использования доходов, которые приносят замороженные активы, для поддержки Украины. Такой подход уже частично реализован: средства направляются на военную помощь и гуманитарные программы. Однако, окончательный вопрос о том, как именно будут распределяться активы после завершения войны, остается открытым.

Кроме того, Каллас отметила — позиция ЕС должна быть однозначной: Россия не может рассчитывать на возврат своих средств без выполнения условий, связанных с компенсацией Украине нанесенного ущерба. Этот сигнал призван не только удержать Москву от дальнейшей эскалации войны, но и показать другим странам, что агрессия против соседей имеет реальные финансовые и политические последствия.

Ранее мы писали о том, что саммит на Аляске позволил РФ подготовиться к осеннему наступлению в Украине.