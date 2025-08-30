Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала LCI, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Москву в систематическом подрыве стабильности внутри его страны.

Исходя из слов Мерца, Кремль не ограничивается военной агрессией против Украины, а активно применяет кибератаки и дезинформационные кампании, направленные на немецкое общество.

Канцлер ФРГ подчеркнул — подобные атаки РФ происходят практические ежедневно и носят комплексный характер. Российские спецслужбы и аффилированные структуры задействуют соцсети и медиаресурсы для распространения лжи, одновременно вмешиваясь в работу критически важных элементов немецкой инфраструктуры.

По мнению канцлера, такие действия означают — Германия фактически уже находится в состоянии конфликта с Россией, и, хотя речь идет о нетрадиционных формах войны, Москва старается вмешиваться повсюду, пытаясь подорвать доверие к демократическим институтам и посеять хаос в Европе.

Высокопоставленный функционер обратил внимание, что государство-террорист действует, игнорируя потенциальный ответ со стороны НАТО, так как кремлевский тиран Владимир Путин не считает Североатлантический Альянс реальным препятствием для своих амбиций, и потому нацелен на разрушение демократий изнутри.

Мерц добавил — российская агрессия давно вышла за рамки территориальных претензий к Украине, поскольку Путин демонстрирует полное пренебрежение международными договорами и нормами права. Более того, этот подход РФ не является уникальным — аналогичные тенденции канцлер видит в действиях руководства Китая и Северной Кореи, которые также отказываются соблюдать международные правила.

