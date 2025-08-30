Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ, за сутки с 28 на 29 августа было поражено 818 уникальных целей противника.

В частности, результаты эффективной работы наших «дроноводов» выглядят так:

нейтрализовано 164 «освободителя», из которых 86 — безвозвратные потери (убиты);

выведены из строя 37 автомобилей и 27 мотоциклов;

уничтожены 16 артсистем, 2 танка и 12 единиц бронированной техники;

сбито 90 вражеских дронов разных типов — как «коптеры», так и «крыло»;

поражены 16 стартовых позиций операторов БПЛА.

Отдельное внимание обращено на итоги всей кампании августа. С 1 по 29 число СБС ВСУ уничтожили или повредили 21 411 целей, в том числе почти 5 000 российских военных. Эти показатели подтверждают, что беспилотные системы становятся одним из ключевых инструментов современной войны, позволяя точечно поражать цели и снижать риски для личного состава Сил обороны Украины.

Кроме того, высокая результативность подразделений СБС связана не только с количеством задействованных БПЛА, но и с постоянным развитием тактики их применения. Защитники активно используют дроны для разведки, корректировки огня и нанесения прицельных ударов по технике и инфраструктуре противника.

Также, помимо непосредственного боевого эффекта, такие действия оказывают и психологическое давление на врага: армия Путина вынуждена постоянно менять позиции, расходовать ресурсы на маскировку и защиту от атак с воздуха.

Фото — t.me/usf_army

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, какими видит гарантии безопасности для Украины.