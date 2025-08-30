Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле военно-аналитического проекта DeepState, Силы обороны нашей страны сумели отбросить оккупантов сразу на двух направлениях.

В Купянском районе Харьковской области защитники вытеснили «освободителей» из населенного пункта Мировое, а в Донецкой области ВСУ закрепились в Новоселовке Покровского района, нанеся врагу значительные потери в живой силе и бронетехнике.

При этом, ситуация на фронте остается напряженной: вопреки отступлению, путинские войска продолжают предпринимать попытки продвижения. В частности, ожесточенные бои фиксируются вблизи Камышевахи Волновахского района и Миролюбовки в Покровском районе Донетчины: здесь захватчики стремятся вернуть потерянные, однако защитники удерживают оборону и препятствуют врагу.

Военные аналитики отмечают — освобождение Мирового и Новоселовки имеет важное тактическое значение, поскольку позволяет укрепить линии обороны и улучшить логистику снабжения ВСУ. Подобные успехи демонстрируют — несмотря на интенсивное давление армии Путина, ВСУ способны не только сдерживать врага, но и переходить к контрнаступательным действиям.

Фото — t.me/DeepStateUA

