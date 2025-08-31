Как информирует «НБН» со ссылкой на материал немецкого телеканала ZDF, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил — правительство рассматривает различные пути увеличения численности вооруженных сил, и в долгосрочной перспективе допускает введение обязательного военного призыва для женщин.

Исходя из слов Мерца, нынешняя Конституция Германии прямо запрещает подобную практику, поэтому для ее реализации потребовались бы изменения в основном законе страны. Функционер подчеркнул, что решение о приостановке призыва в 2011 году, принятое прежним руководством, сегодня выглядит стратегической ошибкой, которая ослабила возможности Бундесвера.

Сейчас в немецкой армии служит более 182 000 военнослужащих. Власти поставили задачу довести численность до 260 000 человек, чтобы усилить обороноспособность страны и соответствовать современным вызовам безопасности: на прошлой неделе правительство ФРГ одобрило законопроект, предусматривающий расширение состава армии на десятки тысяч солдат.

По мнению аналитиков и представителей ХДС/ХСС, исключительно добровольная военная служба не сможет обеспечить выполнение указанных целей. Поэтому Берлин ищет дополнительные механизмы, среди которых обсуждается не только возвращение к более активным формам обязательной службы, но и возможное участие женщин в системе призыва.

Мерц отметил, что Германия находится в условиях повышенной угрозы, исходящей от РФ, и не может позволить себе слабость в оборонной сфере, и вопрос численности армии напрямую связан с надежностью страны как партнера в НАТО и способностью обеспечивать защиту не только национальных интересов, но и всего европейского пространства.

