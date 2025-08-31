Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели страна-агрессор может значительно усилить воздушные атаки на территорию Украины, и, судя по мнению аналитиков, особое внимание РФ уделит объектам энергетической инфраструктуры, что является особенно критичным накануне прихода холодного сезона.

Исходя из анализа ISW, Кремль сознательно несколько ограничивал интенсивность ударов по Украине в период подготовки к саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Такие действия позволили Москве сформировать образ «ответственного участника переговоров» в диалоге с Вашингтоном, однако, на самом деле это время было использовано для накопления боевых дронов и ракет.

Аналитики указывают — такая стратегия РФ преследует сразу несколько целей: нанесение ущерба украинской энергосистеме, подрыв способности страны стабильно пройти отопительный сезон, а также поможет истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины. В частности, удары по энергетическим объектам рассматриваются Кремлем как инструмент давления на население и Киев.

В ISW отмечают: подобный подход уже применялся ранее — в зимний период армия Путина неоднократно нацеливала массированные ракетные и дроновые атаки на объекты отечественной критически-важной инфраструктуры, стремясь спровоцировать масштабные отключения света и тепла в Украине. В осенне-зимнем сезоне 2025/2026 угроза повторения схожего сценария остается крайне высокой.

Косвенным подтверждением прогнозов ISW стали события последних дней: вечером 29 августа путинские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, утром 30 августа нанесли ракетный удар по Запорожью, а в ночь на 31 августа — обстреляли и повредили 4 объекта ДТЭК на Одесчине.

Таким образом, Москва готовится к новому этапу энергетического террора, который может усилиться с приближением зимы, и станет одним из ключевых элементов давления на Украину.

