Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Axios, американский лидер Дональд Трамп может временно выйти из переговоров по Украине, поскольку ожидает большей гибкости от Киева и Москвы, то есть намерен продемонстрировать позицию нейтралитета.

Исходя из слов высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп серьезно обдумывает шаг назад в переговорах до тех пор, пока одна из сторон или обе не проявят больше готовности к компромиссу. При этом источник подчеркивает — речь идет о временной мере, а не о полном отказе от попыток дипломатического урегулирования:

…Мы [США] будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они [РФ и Украина] некоторое время поборются и посмотрим, что произойдет.

Напомним, что во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял — именно он способен «завершить» российско-украинскую войну и даже называл предполагаемые сроки достижения мира в «24 часа». Однако уже в статусе президента он все чаще подчеркивает, что это «не американская война», а Соединенные Штаты должны выступать лишь в роли посредника.

Идентичной позиции поддерживается и нынешний госсекретарь Марко Рубио, утверждая, что при текущих обстоятельствах невозможно говорить о капитуляции ни России, ни Украины. По мнению его ведомства (Госдеп), именно отсутствие гибкости сторон препятствует реальному прогрессу на дипломатическом уровне.

Ранее мы писали о том, что Путин жаловался на «милитаризацию» стран Запада.