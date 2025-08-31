Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, главный удар РФ пришелся на объекты энергетики, а больше всего пострадал Черноморск и прилегающие населенные пункты.

Исходя из слов Кипера, из-за очередного военного преступления РФ, более 29 000 абонентов остались без электроснабжения. Критическая инфраструктура в регионе подключена к резервным генераторам, а аварийные бригады и коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи электричество.

Помимо энергетики, серьезные повреждения получили жилые дома, административные и складские помещения. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения «чрезвычайников» совместно с добровольцами.

Также, известно об одном пострадавшем человеке, которому оказана медицинская помощь.

В Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) уточнили, что вражеская атака велась масштабно, а дроновые удары РФ пришлись не только на инфраструктурные объекты, но и на гражданскую застройку. Спасатели отмечают — распространения огня удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных расчетов.

На данный момент ремонтные и аварийные службы продолжают восстановительные работы, чтобы вернуть свет жителям Одесчины.

Ранее мы писали о том, что в результате вчерашнего ночного массированного обстрела пострадали 14 областей Украины.