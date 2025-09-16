Глава Мінфіну США у спільному інтерв’ю агентствам Reuters і Bloomberg заявив, що європейські держави повинні запровадити високі тарифи (від 50% до 100%) для КНР та Індії на закупівлю нафти у РФ, адже саме з продажу енергоресурсів Москва фінансує війну проти України, пише видання «НБН».

За його словами, деякі країни Європи фактично підтримують цей конфлікт, продовжуючи закупівлю нафти або нафтопродуктів у Індії, які були перероблені з російського «чорного золота».

Бессент переконаний, що бойові дії можуть завершитися в Україні протягом 60-90 днів, якщо будуть запроваджені вторинні мита. Міністр повідомив, що Вашингтон готовий працювати з європейськими союзниками над посиленням санкцій проти великих нафтових компаній країни-агресорки.

Днями спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що американські «адекватні санкції» проти РФ «давно назріли» і Конгрес США може проголосувати за них.

Нагадаємо, глава Держдепу США Марко Рубіо заявив, що Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку.