Держсекретар США повідомив представникам ЗМІ в Ізраїлі, що глава Білого дому може зустрітися з українським лідером в Нью-Йорку під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, пише «НБН» із посиланням на американське видання Barron’s.

За його словами, глава держави вже мав кілька розмов з кремлівським диктатором, кілька зустрічей з президентом України і, ймовірно, проведе переговори із Зеленським наступного тижня. Рубіо зазначив, що Трамп досі сподівається на досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Представник Вашингтона переконаний, що американський лідер здатний говорити і з главою Кремля, і з українським президентом, і з європейцями.

Держсекретар США стверджує, що у разі відмови Трампа від участі у мирному процесі або запровадження санкцій проти РФ «у світі не залишиться нікого, хто міг би стати посередником у завершенні війни». Рубіо додав, що нібито жоден лідер не зробив більше для спроби закінчити бойові дії в Україні.

Як повідомлялося, глава Білого дому звинуватив Європу та НАТО в недостатньо жорсткій позиції щодо РФ.