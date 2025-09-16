Видання Rzeczpospolita пише, що у ніч на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, у селі Вирики-Воля на території країни був пошкоджений житловий приватний будинок.

За даними журналістів, у будівлю влучила ракета, яку випустив винищувач F-16, намагаючись збити ворожий БПЛА, інформує видання «НБН».

Фото – Polsat News.pl

ЗМІ звернуло увагу на те, Люблінська прокуратура після огляду місця події не розкривала деталі про те, як саме було пошкоджено будинок. У відомстві зазначали, що не ідентифікували об’єкт ані як безпілотник, ані як його фрагменти, та не можуть сказати, що саме влучило у будівлю.

Водночас прессекретарка Окружної прокуратури в Любліні Агнєшка Кемпка розповіла, що огляди на місці інциденту дали відповіді на певні запитання, однак вона зазначила, що відповідні дані розголошувати не може.

Неназваний співрозмовник видання стверджує, що на приватний будинок впала ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, яку запустив літак F-16. Винищувач намагався збити російський дрон, однак через несправність системи наведення ракета впала на житлову будівлю.

За його словами, на, щастя, триметрова ракета вагою понад 150 кілограмів не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжники детонатора.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заперечує, що ППО його країни не була готова до дронової атаки ЗС РФ.