Російські спецслужби разом з Іраном розгорнули масштабні операції з набору іноземних бойовиків для участі у війні проти України. За інформацією Української правди, серед завербованих переважають громадяни Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії та Ємену. До процесу долучають навіть колишніх членів терористичного угруповання «ІДІЛ», що викликає особливу увагу міжнародних експертів із безпеки, пише НБН.

Основною причиною вербування вважається гостра нестача особового складу в російських військах. Іноземцям пропонують фінансову винагороду та перспективу отримати громадянство РФ. За даними слідства, суми винагороди варіюються від 3 до 8 тисяч доларів США, а також гарантується паспорт після шести місяців служби.

Для перекидання бойовиків у Росію використовуються нелегальні маршрути через Іран та країни Кавказу і Центральної Азії. Фіксуються випадки затримання осіб, що намагалися перетнути кордони Вірменії, Азербайджану та держав Центральної Азії. Аналіз їхнього листування свідчить про координацію дій з російською стороною та підтвердження обіцянок щодо винагороди.

Серед останніх затриманих опинився 18-річний громадянин Іраку Амір Вісам Джвад, який уклав контракт з Міноборони РФ для вступу до угруповання «Багдад». Йому пропонували гроші та російський паспорт за участь у бойових діях проти України. Це підтверджує масштабність і системність кампанії з вербування іноземців.

