Британське видання Financial Times, пише, що ЄС перебуває під тиском з боку глави Білого дому Дональда Трампа, який вимагає, щоб Європа повністю відмовилася від купівлі російських енергоносіїв та вжила заходів проти компаній у КНР та Індії, які імпортують нафту із РФ, інформує «НБН».

Журналісти пояснили, що зупинити постачання газу та нафти із Росії шляхом санкцій можливе лише за умови одноголосного запровадження обмежувальних заходів проти агресора. Однак Угорщина та Словаччина, які купують російські енергоносії, погрожують блокувати ці обмеження для РФ.

Щоб Будапешт не накладав вето на санкції ЄС, Єврокомісія має намір розморозити близько 550 мільйонів із 22 мільярдів євро, призначених для Угорщини, які Брюссель заморозив у 2022 році.

ЗМІ зазначає, що з цієї суми ЄК розморозила 10 мільярдів євро в обмін на відмову Будапешту від блокування допомоги Україні, ще 157 мільйонів угорці отримали за рахунок правової лазівки.

Видання повідомило, що наразі Будапешт вимагає від Брюсселя 605 мільйонів євро в рамках «середньострокового» розподілення витрат спільного бюджету організації. Два джерела журналістів розкрили, що ЄК готова дати частину коштів Угорщині, економічна ситуація якої погіршується, але не просто так.

Нагадаємо, на початку вересня угорський прем’єр Віктор Орбан оскандалився заявами щодо «перемоги» РФ у війну та «поділу» України.