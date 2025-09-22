Речник Путіна назвав «порожніми» та «безпідставними» заяви Таллінна щодо порушення естонського повітряного простору винищувачами РФ. За його словами, відповідні звинувачення спрямовані на нагнітання напруженості та на провокування конфронтаційної атмосфери.

Про це повідомляє видання «НБН» із посиланням на пропагандистське агентство «Интерфакс».

Прессекретар глави Кремля зазначив, що це не нові моменти у зовнішній політиці Естонії та інших держав Балтії. Представник Москви стверджує, що російські військовослужбовці нібито діють суворо у рамках міжнародних правил, у тому числі і щодо польотів. Пєсков нагадав, що заяви Таллінна заперечили в оборонному відомстві країни-агресорки.

Чиновник додав, що МО РФ у своїй заяві посилалося на засоби об’єктивного контролю, водночас Естонія нібито не надала доказів на підтримку своїх звинувачень.

