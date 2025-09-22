Російський лідер під час виступу на нараді з членами Ради безпеки РФ знову вдався до погроз на адресу Заходу на тлі російських провокацій у НАТО. За його словами, стратегічна стабільність у світі «продовжує деградувати» й Москва нібито неодноразово висувала ідеї для виправлення ситуації, на які не було «виразного відгуку» від західних країн.

Диктатор пригрозив, що РФ відповість на будь-яку загрозу «не на словах, а шляхом застосування військово-технічних заходів», пише «НБН» із посиланням на пропагандистське агентство «Интерфакс».

Глава Кремля нагадав про те, що Росія відмовилася від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності. Путін стверджує, що країна-агресорка нібито була змушена піти на такий крок, адже в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та на європейській території розмістили «аналогічні озброєння американського та іншого західного виробництва».

Нагадаємо, минулого тижня три винищувачі МіГ-31 ЗС РФ порушили повітряний простір Естонії. Представник Кремля Дмитро Пєсков заперечив вторгнення російських літаків на територію країни НАТО.