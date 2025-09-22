Глава регіону повідомив, що у понеділок вранці, 22 вересня, Бєлгород атакували два ударні БПЛА. Один із безпілотників вибухнув поблизу будівлі міської адміністрації. За його словами, дві людини отримали поранення, інформує видання «НБН».

Путінський чиновник уточнив, що швидка допомога ушпиталила у місцеву лікарню жінку з проникаючим осколковим пораненням гомілки та чоловіка з поверхневою раною обличчя. Губернатор додав, що також внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

На місцях працюють усі оперативні служби, наслідки удару БПЛА уточнюються.

Нагадаємо, що минулого місяця безпілотник уразив будівлю уряду Бєлгородської області, пошкодивши її фасад та вікна. Тоді місцева влада скасувала вуличні заходи, закрила ТЦ та перевела школярів на дистанційне навчання.

Як повідомлялося, ЗМІ підрахували, скільки авіаційних бомб з початку року авіація окупаційної армії Путіна скинула на ТОТ України та на території Російської Федерації.