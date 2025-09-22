Польський прем’єр заявив, що військові, не вагаючись, збиватимуть об’єкти, які входитимуть до повітряного простору їхньої країни та становитимуть загрозу. За його словами, «тут абсолютно немає обговорення», пише видання «НБН» із посиланням на агентство Reuters.

Водночас глава уряду вважає, що потрібна обережність у менш однозначних випадках, наприклад, як у нещодавній ситуації із прольотом винищувачів РФ над платформою Petrobaltic у Балтійському морі, яка належить до економічної зони Польщі. Політик переконаний, що за таких сценаріїв потрібно двічі подумати, щоб не ухвалити рішення, яке спровокує дуже гостру фазу конфлікту.

Представник Варшави наголосив, що Польща повинна бути впевненою у підтримці союзників та у тому, що вони поставляться до цього так сам, як і вона. Туск додав, що запобігти подальшій ескалації можна лише спільними діями членів НАТО. Альянс повинен займати однакову позицію у відповідь на російські провокації.

Нагадаємо, 19 вересня Таллінн повідомив, що три винищувачі РФ порушили естонський повітряний простір. Рада Безпеки ООН обговорюватиме цей інцидент у понеділок, 22 вересня.

