Керівник зовнішньополітичного відомства ФРН під час виступу на німецькому радіо Deutschlandfunk прокоментував слова глави Білого дому про підтримку України з боку ЄС для повернення всіх окупованих територій.

За його словами, президент США усвідомив та визнав, що лише його зусиль виявилось недостатньо, щоб переконати лідера росіян закінчити війну, пише видання «НБН» із посиланням на «Радіо Свобода».

Дипломат заявив, що європейцям «справді потрібно подорослішати» та оцінити власні можливості для посилення підтримки Києва. Міністр зазначив, що не всі держави виконали те, що обіцяли Україні.

Водночас представник Берліна визнав, що посилення зусиль європейських країн у сфері безпеки буде нелегким.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зізнався, що його здивувала заява американського лідера про те, що Україна може деокупувати всі свої території.