Глава Румунії в інтерв’ю Digi24 заявив, що не бачить, щоб на даний момент країна-агресорка була здатна атакувати Альянс. Водночас, за його словами, РФ продовжить провокації у НАТО, щоб дестабілізувати ситуацію, інформує видання «НБН».

Політик переконаний, що ризик ескалації ситуації до прямої війни Росії з Північноатлантичним Альянсом надзвичайно малий, які шанси на те, що бойові дії поширяться за межі України.

Дан вважає, що РФ давно веде війну проти Заходу, застосовуючи дуже складні технологічні інструменти. Однак, незважаючи на всі спроби Москви, західні держави зберігають єдність у підтримці України, а члени Організації Північноатлантичного договору ефективно стримують агресора.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони Нідердандів заявили, що РФ готується до масштабної війни. У відомстві стверджують, що держава-терористка планує бути готовою до масштабного зіткнення з Альянсом до 2030 року.

Раніше експерти Інституту вивчення війни пояснили, навіщо російські війська дронами порушують повітряний простір країн НАТО.