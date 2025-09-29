Стубб в інтерв’ю CNN прокоментував заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що НАТО та Європейський Союз оголосили державі-агресорці війну через Україну. Президент Фінляндії зазначив, що Альянс не воює з Росією, інформує видання «НБН».

Глава держави вважає, що у відносинах із РФ потрібно застосовувати підхід «пирога та батога». Політик нагадав, що спочатку Захід спробував «пиріг», а тепер американський лідер показує Москві «батіг», частиною чого є заклик збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу. За його словами, це потужний стримувальний фактор, який виходить від глави Білого дому.

Стубб зазначив, що Росія веде з Україною звичайну війну, водночас гібридну – на Заході. На його думку, у випадку із провокаціями російських літаків у країнах Альянсу та Євросоюзу найголовніше – не реагувати на це надто бурхливо, а зберігати спокій та створювати оборонні механізми.

Нагадаємо, глава Румунії Нікушор Дан висловився щодо ризику прямої війни РФ із Альянсом.