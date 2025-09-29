Очільник польського зовнішньополітичного відомства вважає, що російсько-українська війна завершиться за сценарієм Другої світової – конфлікт закінчиться тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої ресурси, пише видання «НБН» із посиланням на Business Insider.

За його словами, Україна вже демонструє здатність ефективно протистояти агресії: Сили оборони б’ють по військових об’єктах і НПЗ на території РФ, використовуючи зброю вітчизняного виробництва, створюючи реальні проблеми для окупаційних військ.

Коментуючи зміну риторики глави Білого дому щодо війни в Україні, дипломат зазначив, що президент США підтримує Київ, оскільки «любить підтримувати переможців». Демонстрація Трампом впевненості у здатності українців відвоювати всі території стала приємним сюрпризом.

Міністр припустив, що американський лідер володіє інформацією про те, що наступ загарбників втратив свій імпульс.

Як повідомлялося, глава Фінляндії Александр Стубб прокоментував заяву президента США щодо збиття російських літаків у небі над країнами НАТО.