Глава польського зовнішньополітичного відомства розповів, що його китайський колега Ван Ї запевнив його у тому, що Пекін рішуче підтримує припинення вогню, інформує «НБН» із посиланням на британське видання The Guardian.

Дипломат зазначив, що лише слів замало і для припинення вогню потрібно тиснути на державу-агресорку. Глава МЗС Польщі переконаний, що КНР – єдина країна, яка дійсно може змусити Російську Федерацію погодитися на перемир’я у війні з Україною.

Міністр нагадав, що у січні 2022 року військові РФ втрутилися у внутрішні справи Казахстану. За його словами, тоді китайське керівництво сказав Москві вийти, інакше їхня країна припинить торгівлю з Росією, і країна-агресорка дійсно пішла.

Представник Варшави додав, що Пекін має дуже потужний важіль впливу на Кремль, враховуючи сильну залежність РФ від КНР. Однак питання полягає у тому, чи захоче китайська влада використати його.

