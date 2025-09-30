Естонський лідер заявив, що справжня перемога для Європи настане лише після того, як закінчиться російсько-українська війна і держави регіону зможуть відчути мир, пише видання «НБН» із посиланням на Postimees.

Політик звернув увагу на те, що в позиції глави Білого дому у цьому питанні щось непомітно почало змінюватися. На його дому, президент США втомився від нескінченних переговорів з кремлівським диктатором.

Глава Естонії вважає, що наразі не зрозуміло, чи змінять щось наступні переговори або зустрічі Трампа з Путіним. Однак Каріс відчуває, що межу вже перейдено, враховуючи рішення американського лідера дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по Російській Федерації.

Як повідомлялося, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував зміну риторики глави Білого дому щодо війни в Україні. На думку дипломата, президент США «любить підтримувати переможця».