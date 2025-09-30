Угорський прем’єр-міністр в ефірі Harcosok Oraja розповів, як діятиме його країна у разі порушення її повітряного простору російськими БПЛА, інформує видання «НБН».

За його словами, РФ нібито не може зашкодити Угорщині, оскільки вона є слабкою в економічному, військовому та демографічному сенсах. Представник Будапешта додав, що його країна сильніша за Росію, однак поводиться, як слабша.

Політик попередив, що у разі вторгнення дронів країни-агресорки у повітряний простір Угорщини, ворожі безпілотники просто збиватимуть.

«Ми не боїмося», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, напередодні Орбан повідомив, що Угорщина не відмовиться від закупівлі енергоносіїв у Російської Федерації. Прем’єр-міністр пояснив таку позицію Будапешта тим, що надійні довгострокові контракти з РФ «гарантують безпеку» його держави.

Як повідомлялося, президент Фінляндії Александр Стубб висловився щодо заяви американського лідера про збиття російських літаків у небі над НАТО.