Глава Кремля у відеозверненні з нагоди третьої річниці анексії чотирьох областей України визнав, що жителям окупованих територій доводиться важко. Путін зазначив, що у захоплених населених пунктах є багато гострих, нагальних та життєво важливих проблем.

Зокрема диктатор згадав, що на ТОТ України катастрофа з водопостачанням та відсутність доступності до якісної медицини, інформує видання «НБН».

Лідер росіян повідомив, що Москва запустила програму «відродження наших споконвічних, історичних російських земель», метою якої нібито є відновлення того, що було зруйновано самими ж окупантами під час бойових дій. За його словами, РФ почала у захоплених регіонах оновлювати зв’язок, енергетику, ЖКГ та будувати житлові будинки, лікарні, школи.

Глава Кремля пообіцяв, що Росія у майбутньому забезпечить необхідні умови на ТОТ України та розкриє «колосальний потенціал» окупованих територій.

Як повідомлялося, росіяни на окупованих територіях Донеччини карають неповнолітніх українців за «екстремізм» примусовим психічним лікуванням.