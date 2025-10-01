Томпош в інтерв’ю «Апостроф TV» розповів, що Будапешт знайшов уявного ворога в Україні, щоб угорське керівництво, зокрема глава уряду Віктор Орбан, змогло утриматися при владі на наступних виборах, інформує видання «НБН».

За його словами, Будапешт намагається мобілізувати свою електоральну базу проти «ворогів», наразі проти України. Угорській владі байдуже на боротьбу сусідньої країни, тому держава стає на неправильний бік історії.

Опозиціонер переконаний, що політику Орбана не змінить і тиск глави Білого дому Дональда Трампа, який вимагає, щоб ЄС повністю відмовився від російських енергоносіїв. Лідер партії Momentum пояснив, що Угорщина має трубопровід, який проходить через Хорватію, тому могла б відмовитися від закупівлі нафти у РФ.

Політик звернув увагу на те, що Будапешт купує дешевше «чорне золото» у Москви, що приносить прибуток угорський нафтовій кампанії. Шляхом корупції держава привласнює його собі, окрім цього, їй потрібні гроші для заповнення дірок у бюджеті.

Як повідомлялося, угорський прем’єр здивував заявою про слабкість країни-агресорки.