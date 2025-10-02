Агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомило подробиці саміту лідерів ЄС у Данії. Журналісти пишуть, що під час зустрічі відбулася «словесна сутичка», інформує видання «НБН».

За даними ЗМІ, під час обговорення того, як Європейський Союз може краще захищатися від загрози з боку Російської Федерації та підтримувати Україну, канцлер ФРН Фрідріх Мерц жорстко розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана.

Глава німецького уряду «накинувся» на представника Будапешта, звинувачуючи його у зриві обговорень про без пекові потреби організації. Сам Орбан пізніше охарактеризував зустріч лідерів ЄС як «інтенсивну та особливо захоплюючу».

Зазначимо, що раніше випадами з главою уряду Угорщини обмінявся і його польський колега Дональд Туск. Угорський прем’єр звинуватив представника Варшави у втягуванні європейців у війну. Політик на це відповів, що питання полягає не утому, є війна чи її немає, а у тому, хто у цьому конфлікті на чиєму боці та натякнув на проросійську позицію Орбана.

Як повідомляли ЗМІ, між генсеком НАТО Марком Рютте та естонським прем’єром Крістеном Міхалом виникла суперечка через провокацію з російськими літаками.