Ексглава німецького уряду в інтерв’ю угорському ЗМІ Partizán заявила, що не вважає Орбана, який йде проти політики ЄС щодо України та грає на руку Кремлю, «троянським конем Путіна» в Європі. За її словами, відповідні звинувачення на адресу політика – це «абсурд» та «нісенітниця», пише видання «НБН».

Колишня канцлерка ФРН зазначила, що угорський прем’єр на європейській арені завжди представляв та добре обґрунтовував позицію Будапешта. Меркель зазначила, що ЄС «працює лише тоді, коли всі погоджуються, або ж іноді хтось виходить із кімнати», натякнувши на те, що глава уряду Угорщини під час важливих голосувань іноді ходив «пити каву».

Політикиня нагадала, що раніше вона підтримувала енергетичну співпрацю Європейського Союзу з РФ. За її словами, від цього вигравала не лише Росія, а й члени організації, оскільки «ціна на енергоносії є важливим фактором і силою національної економіки».

Колишня очільниця уряду Німеччини нагадала, що через війну в Україні ЄС відмовився від закупівлі газу та нафти у держави-терористки, однак Будапешт «обрав інший шлях». Меркель додала, що не підтримує такий вибір Угорщини, проте переконана, що Орбан керується економічними інтересами своєї країни.

Нагадаємо, на початку року ексканцлерка заявила, що Україна без підтримки США та НАТО не зможе залишатися незалежною після війни з РФ.