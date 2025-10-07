Глава німецького уряду розповів, що представник Будапешта почав звинувачувати лідерів Європейського Союзу в небажанні вести переговори з Російською Федерацією, інформує видання «НБН» із посиланням на DW.

Мерц жорстко відреагував на закид Орбана, нагадавши йому візит до Києва, а потім поїздку до Москви на зустріч з кремлівським диктатором торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді Євросоюзу. Канцлер ФРН звернув увагу на те, що «відповіддю» лідера росіян став удар по дитячій лікарні в столиці України. Політик заявив, що це не той шлях, яким він хоче йти.

Представник Берліна зізнався, що думаю про те, щоб зателефонувати главі Кремля. Однак наразі він бачить, що будь-яка спроба комунікації з Путіним закінчується більш жорсткими нападами на Україну.

Раніше ЗМІ писали, що під час неформальної зустрічі лідерів ЄС у Данії, коли обговорювався захист Європи від загрози з боку РФ та підтримка України, глава німецького уряду «напав» на угорського прем’єр-міністра. Мерц звинуватив Орбана у зриві важливих дискусій.

