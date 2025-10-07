Речник Путіна у коментарі росЗМІ висловився щодо останньої заяви глави Білого дому Дональда Трампа про ракети Tomahawk для України. Американський лідер повідомив, що рішення щодо передачі цієї зброї Києву практично ухвалене, пише «НБН» із посиланням на пропагандистське агентство «Интерфакс».

Представник Кремля нагадав нещодавні заяви російського диктатора на Валдаї, який назвав постачання далекобійних ракет Tomahawk Україні «новим етапом ескалації». Також Путін намагався запевнити громадськість у тому, що отримання Києвом цієї зброї нібито не допоможе йому змінити ситуацію на фронті.

Чиновник повторив, що передача американських крилатих ракет Україні – «серйозний виток ескалації».

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом просив надати Україні ракети Tomahawk. Пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють це питання, однак остаточне рішення буде за главою держави.

