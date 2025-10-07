Колишня канцлерка ФРН напередодні в інтерв’ю угорському виданню заявила, що Польща та країни Балтії у 2021 році нібито не підтримали спроби Європейського Союзу вести прямі переговори з кремлівським диктатором, що спонукало РФ розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, пише «НБН» із посиланням на PolsatNews.

Сікорський відреагував на її висловлювання, нагадавши, що тоді саме уряд Меркель ігнорував протести східноєвропейських держав проти проєкту «Північний потік» та застереження Варшави.

Дипломат нагадав, що польське керівництво завжди виступало за жорстку лінію щодо Москви. Міністр вважає, що заохочували агресію РФ будь-які спроби домовлятися «за спиною» східноєвропейських країн.

Також в інтерв’ю ексглава німецького уряду заявила, що не вважає угорського прем’єра Віктора Орбана «троянським конем Путіна» в Європі, та назвала «нісенітницею» відповідні звинувачення на його адресу. Колишня канцлерка стала на захист представника Будапешта та пояснила його позицію, яка суперечить політиці ЄС.